La rivista tedesca Die Aktuelle ha annunciato in copertina il 15 aprile di aver avuto “la prima intervista con Michael Schumacher dopo l’incidente sugli sci” che gli ha provocato un danno cerebrale. Il titolo era accompagnato da un’immagine a colori del pilota, che occupava gran parte della copertina, con le frasi “sensazione mondiale” e, in caratteri più piccoli, “suonava ingannevolmente reale”.

A prima vista sembra una vera intervista, ma nel rapporto la pubblicazione indica che le risposte fornite dal 7 volte campione di Formula 1 sono state generate dall’intelligenza artificiale (AI).

Da allora, Die Aktuelle è stata al centro di aspre critiche. Sebbene non abbia affermato che la “prima intervista” fosse reale, il carattere sensazionalista che dà alla sua copertina non è stato ben accolto, al punto che l’entourage di Michael Schumacher sta pianificando un’azione legale contro il settimanale, come confermato mercoledì da

un portavoce della famiglia all’agenzia Reuters.

Dal suo incidente nelle Alpi francesi nel dicembre 2013, la leggenda della Formula 1 non è mai più stata vista in pubblico, mentre continua a riprendersi lentamente sotto le cure della sua famiglia, che ha fatto tutto il possibile per mantenere segreta la sua condizione.

“Il privato è privato, come ha sempre detto. Per me è molto importante che possa continuare a godersi la sua vita privata il più possibile. Michael ci ha sempre protetti e ora stiamo proteggendo Michael”, ha detto sua moglie Corinna Schumacher nel 2021 per un documentario Netflix sul pilota.