Presentata GPT-4, il modello rivoluzionario di Intelligenza Artificiale OpenAI

OpenAI, la società guidata da Sam Altman per lo sviluppo di modelli avanzati di Intelligenza Artificiale, proprietaria della popolare piattaforma ChatGPT alimentata dal suo modello GPT-3.5, ha appena rilasciato GPT-4, utilizzabile da oggi sia tramite ChatGPT che tramite le API, al momento c’è una lista d’attesa.

La società osserva che mentre offre ancora prestazioni subumane in molti scenari del mondo reale, GPT-4 è in grado di essere a livelli simili a quelli umani in contesti accademici e professionali.

Il miglior modello di machine learning creato fino ad oggi

Per OpenAI, GPT-4 è il modello più stabile che sono stati in grado di sviluppare fino ad oggi, diventando il primo grande modello il cui addestramento può essere previsto con precisione preventiva, e nell’ottica di poter essere scalabile in modo affidabile, sebbene dalla compagnia continueranno a lavorare per perfezionare la metodologia per prevedere e lanciare funzionalità future con maggiore anticipazione, cosa che considerano fondamentale a livello di sicurezza.

Nonostante sia un modello multimodale, cioè supporti vari tipi di input, per ora supporterà solo l’input di testo, preparandosi a supportare l’input di immagini in futuro con l’aiuto di un partner.

OpenAI aggiunge che sta aprendo OpenAI Evals, la sua piattaforma di valutazione delle prestazioni di Intelligenza Artificiale, che consentirà a chiunque di segnalare i problemi riscontrati in alcuni dei suoi modelli al fine di introdurre miglioramenti negli stessi.

Forse vogliono evitare quelle che fino ad ora sono state chiamate allucinazioni, cioè casi in cui i modelli arrivano a inventare risposte e a presentarle come se fossero risposte vere, essendo questo un aspetto che desta molta preoccupazione.

Superando GPT-3.5 e modelli della concorrenza

Come potrebbe essere altrimenti, OpenAI è arrivata a confrontare le capacità di GPT-4 in relazione a GPT-3.5, giungendo alla conclusione che:

GPT-4 è più affidabile, creativo e in grado di gestire istruzioni molto più sfumate rispetto a “GPT-3,5”.

In questo senso, GPT-4 ha significato sei mesi di affinamento tenendo conto di quanto precedentemente appreso, anche con ChatGPT, quindi c’era da aspettarsi un sostanziale miglioramento, cosa che hanno notato nei loro test attraverso una simulazione d’esame che originariamente erano rivolto alle persone, proponendo una relazione tecnica che gli interessati possono consultare a questo link.

E inoltre, sottolineano che:

Valutiamo anche GPT-4 su benchmark tradizionali progettati per modelli di machine learning. GPT-4 supera notevolmente i modelli di linguaggi di grandi dimensioni esistenti, insieme alla maggior parte dei modelli di nuova generazione (SOTA) che possono includere protocolli di formazione aggiuntivi o elaborazioni specifiche di riferimento.

Con questo in mente, non sorprende che i rivali di OpenAI stiano lavorando duramente per cercare di migliorare e ottenere il massimo dalle rispettive soluzioni, cosa che vedremo nelle prossime settimane come annunci.

Predisposto per supportare più lingue, anche a basso utilizzo

Ad esempio, OpenAI afferma di aver addestrato il suo nuovo modello a funzionare in più lingue, addestrando con Azure Translate, a differenza della maggior parte dei sistemi di apprendimento automatico, che hanno utilizzato molti benchmark solo in inglese. , osservando che:

In tutte le 24 delle 26 lingue testate, GPT-4 supera GPT-3.5 e altri LLM (Chinchilla, PaLM) in inglese, anche per lingue con poche risorse come lettone, gallese e swahili.

Indubbiamente si può dire che GPT-4 arrivi in modo forte, dove mostrerà le sue potenzialità quando sarà in grado di supportare anche le immagini come punti di ingresso, anche se in ogni caso si appresta a offrire risposte solo in formato testuale.