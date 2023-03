Ultime Notizie » Android » Come usare ChatGPT sul cellulare come se fosse un’App

Con il lancio di ChatGPT alla fine dello scorso anno, il mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale ha fatto un passo da gigante per diventare definitavamente lo strumento da utilizzare in tutti i momenti. Se attualmente utilizzi ChatGPT con il browser dovresti sapere che è possibile utilizzare questo favoloso strumento anche direttamente sul tuo telefonino come se fosse un’app. Di seguito ti spieghiamo come fare.

Ci sono vari modi per utilizzare ChatGPT sul tuo cellulare Android, ma oggi ti offriamo quella che è senza dubbio l’opzione più comoda, e questa è quella che implica un accesso diretto. Ciò significa che il collegamento al sito Web verrà visualizzato sul desktop del tuo dispositivo mobile come se fosse una qualsiasi altra applicazione.

Cosa fare per utilizzare ChatGPT sul tuo cellulare Android come se fosse un’applicazione

Chiarito questo e passando al punto su come utilizzare ChatGPT sul cellulare direttamente come app, la prima cosa che dovresti fare è aprire il tuo browser preferito sul tuo smartphone Android.

Può essereo qualsiasi altro browser che ti piace utilizzare ogni giorno.

Ora vai al sito Web ufficiale di ChatGPT e fai clic sui tre punti verticali visualizzati nell’angolo in alto a destra. Quando vengono visualizzate le varie schede disponibili, fai clic su quella che dice Aggiungi alla schermata iniziale. A questo punto ti verrà mostrata una piccola finestra pop-up dove puoi mettere il nome che vuoi al link, quindi l’ideale è inserire ChatGPT. Quindi fare clic su Aggiungi.

Una volta fatto tutto ciò, il browser che stai utilizzando dovrebbe darti due opzioni: tieni premuta l’icona dell’app in modo da poterla localizzare dove preferisci sul desktop del tuo cellulare, oppure, al contrario, premi il pulsante Fai clic su Aggiungi alla schermata iniziale in modo che venga aggiunto al successivo spazio disponibile sul desktop (e quindi puoi ancora spostarlo).