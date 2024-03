Ultime Notizie » Denuncia » Musk fa causa a OpenAI e Sam Altman per aver anteposto il profitto al bene dell’umanità

Elon Musk ha presentato una denuncia contro OpenAI e il suo direttore esecutivo, Sam Altman, per aver violato l’accordo fondativo della startup di intelligenza artificiale (IA), ritenendo che il profitto dell’azienda sia stato posto sopra il “beneficio dell’umanità” originariamente cercato.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’imprenditore miliardario, che ha contribuito a finanziare OpenAI all’inizio, ritiene che il rapporto stretto tra Open AI e Microsoft abbia minato la missione originale della società di creare una tecnologia open source non soggetta alle priorità aziendali di un’azienda.

Musk, amministratore delegato di Tesla, proprietario di Twitter e fondatore di Space X, ha avvertito più volte sui pericoli dell’IA e dell’IA generativa. Nella denuncia, a cui fa riferimento questa agenzia, spiega che Open AI non è più un’azienda open source ed è diventata di fatto una sussidiaria di Microsoft, la più grande azienda tecnologica al mondo.

Elon Musk si è riferito nella denuncia, presentata in un tribunale di San Francisco, alla ristrutturazione dello scorso anno del consiglio di amministrazione di OpenAI, quando Altman è stato rimosso come direttore esecutivo e poi rapidamente ripristinato con il supporto di Microsoft.

L’imprenditore ha sostenuto che Altman, il presidente di OpenAI, Greg Brockman, e Microsoft hanno lavorato insieme per rimuovere la maggior parte del consiglio di amministrazione della startup, che era responsabile di far rispettare la sua missione originale di sviluppare tecnologia a beneficio dell’umanità.

Il nuovo consiglio era composto da membri con più esperienza in aziende o politiche orientate al profitto economico che all’etica e alla governance dell’IA. La denuncia avrà implicazioni non solo per OpenAI, che vuole raccogliere fondi per 100 miliardi di dollari o più, ma anche per Microsoft, come spiega Bloomberg.