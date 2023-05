Ultime Notizie » Fabio Fazio » Fabio Fazio lascia la Rai per Discovery assieme a Luciana Littizzetto

Il celebre conduttore televisivo italiano Fabio Fazio ha annunciato la sua uscita dalla Rai, la casa televisiva dove ha lavorato per 40 anni. La sua nuova casa televisiva sarà Discovery, con un accordo quadriennale sul canale Nove. Anche se non è stato rinnovato il suo contratto alla Rai, Fazio ha espresso solo gratitudine per l’azienda dove ha lavorato per molti anni.

La notizia dell’uscita di Fazio dalla Rai, arrivata dopo che il nuovo governo ha deciso di cambiare molte cose, ha generato varie ipotesi, tra cui quella che il mancato rinnovo possa essere stato influenzato dalla politica, in particolare dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che in passato ha attaccato Fazio pubblicamente. Discovery ha accolto Fazio e Luciana Littizzetto, definendoli i migliori talenti della televisione italiana.