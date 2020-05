Cina, nuovi casi di Covid-19: il virus potrebbe cambiare in modo sconosciuto.

Rispetto allo scoppio originale a Wuhan, nuovi casi di Covid-19 rilevati nella regione nord-orientale della Cina mostrano che il virus si manifesta in modo diverso tra i pazienti, suggerendo che l’agente patogeno potrebbe cambiare in modi sconosciuti e complicando così gli sforzi per sradicarlo.

Secondo il principale medico cinese Qiu Haibo, i nuovi pazienti delle province settentrionali di Jilin e Heilongjiang sembrano trasportare il virus per un periodo di tempo più lungo e impiegare più tempo per risultare negativi al test. Apparentemente, impiega da una a due settimane in più rispetto a Wuhan per sviluppare i sintomi dell’infezione.

“Questo periodo più lungo, durante il quale i pazienti infetti non mostrano sintomi, ha creato gruppi familiari di infezione”, ha detto Haibo, che aveva lavorato a Wuhan e ora sta curando pazienti nella regione settentrionale della Cina.

Inoltre, i medici hanno notato che quelli infetti nel nord-est sembrano subire danni principalmente ai polmoni, mentre quelli di Wuhan hanno subito danni a più organi, tra cui cuore, reni e intestino.

Virus Mutante? Le persone non dovrebbero abbassare la guardia.

Tuttavia, non è ancora chiaro se il virus stia cambiando in modo significativo. Le differenze osservate potrebbero essere dovute al fatto che i medici possono ora esaminare i pazienti in modo più approfondito rispetto a Wuhan e da una fase precedente.

È improbabile che le attuali osservazioni in Cina abbiano una semplice correlazione con una mutazione e sono necessarie “prove molto chiare” prima di concludere che il virus sta mutando, ha spiegato Keiji Fukuda, professore clinico all’università di Hong Kong, Cina.

Nelle ultime due settimane, sono stati segnalati circa 46 casi nelle città di Shulan e Jilin (provincia di Jilin) ​​e Shengyang (provincia di Liaoning). La ripresa di casi positivi ha portato le province del nord-est a essere costrette a ordinare il ritorno delle misure di chiusura.

“La gente non dovrebbe presumere che il picco sia passato o abbassare la guardia”, ha detto martedì Wu Anhua, un anziano dottore in malattie infettive, aggiungendo che “è del tutto possibile che l’epidemia durerà a lungo”.