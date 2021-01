Ultime Notizie » Coronavirus » Coronavirus: Giappone scopre una nuova variante COVID diversa da Inghilterra e Sud Africa

La pandemia globale del Coronavirus Covid-19 continua il suo corso e si accumulano casi di contagio, oltre che decessi. Impattando con grande forza quelle nazioni dove le autorità non si sono distinte attuando una strategia non proprio coerente. Nel frattempo, in altri territori, come il Giappone, le misure di prevenzione e contenimento sono più attente. Ciò ha portato alla scoperta di una nuova variazione di SARS-CoV-2 diverso da quelli conosciuti in Inghilterra e Sud Africa.

Come ben ricordiamo, la mutazione del Coronavirus Covid-19 riscontrata in Inghilterra ha in realtà le sue origini strettamente legate al Brasile (mutazione N501Y), paese che, come il Messico, ha avuto una gestione relativamente lassista e a tratti opaca della pandemia. E ora, secondo un rapporto di Jiji Press Japan, questa variante è stata scoperta dopo aver analizzato i casi di quattro pazienti che hanno visitato di recente quel paese sudamericano.

I quattro viaggiatori sarebbero arrivati ​​dal Brasile all’aeroporto Haneda di Tokyo il 2 gennaio 2021. Tutti loro erano asintomatici al momento del loro arrivo. Ma oggi un uomo di quarant’anni ha difficoltà a respirare. Mentre una donna di più ha mal di testa e gola. Un adolescente ha avuto solo la febbre, mentre un altro adolescente non ha sintomi.

Sebbene tutti siano risultati positivi nei rispettivi test, ciò ha portato alla valutazione dei campioni per scoprire che si tratta di una nuova variante del Coronavirus Covid-19:

“Al momento, non ci sono prove per dimostrare che la nuova variante trovata nei viaggi in Brasile sia ad alto contenuto di contagiosità”.

È quanto indica Takaji Wakita, direttore del National Institute of Infectious Diseases, sostenuto dal Ministero della Salute giapponese. Le autorità stanno ora indagando sull’efficacia degli attuali vaccini contro questa nuova variante che mostra uno spettro altrettanto ampio, sia nei giovani che negli adulti.