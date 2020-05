Il ciclone Amphan, che ha colpito la costa orientale indiana e il sud-ovest del Bangladesh, ha causato la morte di almeno 84 morti e l’evacuazione di 3 milioni di persone. Vengono riportati gravi danni a causa di inondazioni e venti dell’uragano.

Il fenomeno meteorologico ha toccato le coste del Golfo del Bengala con raffiche fino a 185 km/h mercoledì pomeriggio, devastando diverse aree dell’India orientale, distruggendo case, impianti elettrici e veicoli, lasciando migliaia di famiglie senza tetto in un momento che era già critico per la crisi innescata dalla pandemia Covid-19.

“Non ho mai visto devastazioni come questa nella mia vita. Quasi il 99% di 24 Parganas, uno dei distretti in cui il ciclone ha colpito, è stato distrutto. Il danno allo stato è peggiore di quello che ha subito a causa del coronavirus ”, ha affermato Mamata Banerjee, capo del governo dello stato del Bengala, la più colpita dal passaggio di Amphan.

In India sono morte 72 persone, 15 delle quali a Calcutta, secondo il ministro di Stato Mamata Barnerjee, il quale ha assicurato che “non aveva mai visto nulla di simile”. L’aeroporto di Calcutta, la capitale del Bengala, è stato parzialmente allagato e diverse strutture sono state completamente distrutte.

Il ciclone ha anche colpito violentemente il sud-ovest del Bangladesh, dove almeno 12 persone sono morte in otto distretti, la maggior parte a causa del crollo di case e della caduta di alberi, ha detto un portavoce del

Kolkata airport has become a pond now. Huge loss by Amphan. #Kolkata #AmphanCyclon #CycloneAmphanImpact #Airdrop pic.twitter.com/esLM1MFehI

