In un anno ChatGPT è già riuscita a togliere posti di lavoro e stipendi a tanti freelance, anche ottimi professionisti. Uno studio che analizza una delle principali piattaforme che collegano i liberi professionisti e le aziende ha evidenziato un calo dei posti di lavoro e dei pagamenti per i servizi.

Impatto di ChatGPT sui freelance: calo dei lavori e dei guadagni

Secondo un nuovo studio, l’intelligenza artificiale generativa (ovvero gli strumenti in stile ChatGPT o Midjourney) sta già occupando posti di lavoro amministrativi, di segreteria e gestionali (i cosiddetti lavori dei colletti bianchi).

Inoltre, una delle principali conclusioni è che i freelance hanno trovato meno lavoro e guadagnato molto meno rispetto agli anni passati (non bisogna dimenticare che la rivoluzione è arrivata con ChatGPT alla fine del 2022 e pochi giorni fa è stata annunciata una versione migliorata). Ciò è concluso da uno studio accademico.

Gli esperti che lo hanno realizzato spiegano che sono stati esaminati gli effetti a breve termine del lancio del grande modello linguistico (LLM), ChatGPT, sull’occupazione dei liberi professionisti “su una grande piattaforma online” che è Upwork ed è stato visto che i “freelance” ne hanno risentito molto. E ciò che sembra loro molto grave è che “i migliori lavoratori indipendenti sono colpiti in modo sproporzionato dall’intelligenza artificiale”.

Cosa è successo ai lavori su Upwork

Oggetto di questo studio è stato Upwork, che abbina freelancer a progetti di breve (o media) durata. “Grazie alla flessibilità di questo mercato rispetto all’occupazione tradizionale e formale, è un contesto eccellente per esplorare gli effetti a breve termine di ChatGPT”, affermano gli accademici.

Gli utenti si sono ritrovati con una diminuzione del 2% nel numero di lavori mensili e del 5,2% nei guadagni mensili sulla piattaforma, in seguito al lancio di ChatGPT.

Lavoro più efficiente

Il Financial Times ha raccolto questi dati e aggiunge un altro studio recente della Harvard Business School, che ha monitorato l’impatto della fornitura di GPT-4 ai dipendenti del Boston Consulting Group.

Il personale di questa azienda assegnato in modo casuale a utilizzare GPT-4 durante l’esecuzione di una serie di attività di consulenza è risultato significativamente più produttivo rispetto ai colleghi che non erano in grado di accedere allo strumento.

Non solo i consulenti assistiti dall’intelligenza artificiale hanno eseguito le attività il 25% più velocemente e completato il 12% in più di attività complessivamente, ma il loro lavoro è stato valutato come migliore del 40% in termini di qualità rispetto ai loro colleghi non assistiti.