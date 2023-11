Ultime Notizie » Aggiornamento WhatsApp » Trucco WhatsApp per rimuovere i Canali e tornare alla Versione classica

WhatsApp detiene da anni il trono come regina indiscussa, rendendo facile la connessione tra persone in tutto il mondo in modo rapido e semplice. Tuttavia, il suo desiderio di evolversi e fornire nuove funzionalità ha generato opinioni divise con la recente introduzione dei canali.

Come recuperare la vista verticale degli ‘Stati’ su WhatsApp

I canali WhatsApp, introdotti a settembre, rappresentano una forma diversa di comunicazione, incentrata sull’informazione unidirezionale. Tuttavia, questa aggiunta non è piaciuta a tutti, soprattutto perché ha invaso la scheda ‘Notizie’, sostituendo gli amati ‘Stati’ e alterando l’interfaccia da verticale a orizzontale.

Se sei uno di quelli che preferiscono la soluzione precedente e sentono la mancanza della semplicità di vedere lo ‘Stato’ dei propri contatti senza interferenze, sei fortunato. Esistono metodi per recuperare la visione verticale ed eliminare l’invasione dei canali.

WhatsApp, di proprietà di Meta, ha subito una serie di modifiche nel tempo per adattarsi alle mutevoli esigenze dei suoi utenti. Dai semplici messaggi di testo all’introduzione delle chiamate vocali e video, l’applicazione si è evoluta per offrire un’esperienza di comunicazione più completa.

L’ultimo aggiornamento include i tanto discussi canali, una funzionalità che consente agli utenti di trasmettere informazioni unidirezionali ai propri abbonati. Tuttavia, questo cambiamento ha portato con sé una modifica all’interfaccia, che ora unisce i canali con gli ‘Stati’ nella scheda ‘Novità’, provocando il fastidio di chi preferiva la disposizione precedente.

Come recuperare la precedente lista verticale degli stati?

Se non sei convinto della nuova interfaccia e ti manca il layout verticale che avevamo in passato, c’è una soluzione. Anche se esiste la possibilità di tornare temporaneamente a una versione precedente di WhatsApp, opteremo per un metodo più pratico e permanente che funzioni su qualsiasi versione dell’applicazione.

Apri WhatsApp e vai alla scheda ‘Novità’, dove i canali e gli ‘Stati’ sono ora mescolati orizzontalmente. Elimina i canali che segui uno per uno. Per fare ciò, all’interno di un canale, tocca i tre punti verticali, seleziona ‘Smetti di seguire’. Dopo aver eliminato tutti i canali, torna alla scheda ‘Notizie’ e goditi il ​​layout verticale che presenta esclusivamente gli ‘Stati’.

Fatto! Ora puoi tornare alla semplicità di visualizzare gli ‘Stati’ dei tuoi amici e familiari senza l’interferenza dei canali. Anche se è stato detto che Meta sta lavorando a un’opzione per nascondere i canali, questa soluzione consente di ripristinare immediatamente l’interfaccia precedente.

WhatsApp, con la sua costante evoluzione, cerca di offrire nuove funzionalità per migliorare l’esperienza dei propri utenti. Tuttavia, comprensibilmente, non tutte le aggiunte soddisferanno i gusti di tutti. Recuperare la vista verticale degli ‘Stati’ è un modo per personalizzare la tua esperienza e adattare l’applicazione alle tue preferenze. Nel mondo dinamico delle app di messaggistica, la capacità di adattarsi ai cambiamenti è fondamentale. Sebbene i canali siano qui per restare, ciò non significa che dovresti accontentarti di un’interfaccia che non ti soddisfa.