Ultime Notizie » ChatGPT » Midjourney: Stop Immagini Gratis per polemiche alle creazioni DeepFake

Midjourney, una piattaforma per la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale, ha deciso di interrompere le sue prove gratuite a seguito di alcuni scandali legati ad alcune delle sue creazioni, tra cui quelle false con l’arresto di Donald Trump e le immagini virali del Papa Francesco con un cappotto in stile Balenciaga. Il CEO della piattaforma, David Holz, ha dichiarato che la decisione è stata presa a causa dell’ “abuso” da parte degli utenti.

Midjourney aveva guadagnato la fedeltà di oltre 13 milioni di membri in solo un anno dal suo lancio nel 2022.

Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina Privacy

La piattaforma permetteva a chiunque si registrasse tramitedi generare fino aprima di addebitare abbonamenti che oscillano tra i $10 e i $60 al mese. Tuttavia, la capacità della piattaforma di generareabbastanza convincenti ha sollevato preoccupazioni sulla necessità di salvaguardie per garantire spazi sicuri.

Il Garante per la tutela dei dati personali ha deciso – immediatamente e temporaneamente – di limitare l’elaborazione di dati italiani per OpenAI, l’azienda statunitense che gestisce la piattaforma. Il Garante ha notato l’assenza di un’informativa sulla raccolta dei dati personali e la mancanza di una base giuridica per la raccolta e la conservazione. Allo stesso tempo, è stato avviato un’indagine.