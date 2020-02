Cagliari Napoli Streaming Gratis Link – Alle ore 18:00 di oggi domenica 16 febbraio 2020 scenderanno in campo Cagliari Napoli con diretta live streaming sui canali digitali. Partita di calcio valida per la 24a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Sardegna Arena (Cagliari). Arbitro Doveri.

Cagliari Napoli Streaming, classifica e ultimi risultati.

I sardi (ottavi con 32 punti in classifica) vengono dall’ennesima sconfitta di questo periodo, l’1-0 subito a Marassi per mano del Genoa e sono fermi a 32 punti. Peggiore di 2 lunghezze la situazione di classifica dei partenopei (11esimi in classifica con 30 punti), superati nuovamente in casa questa volta dal sorprendente Lecce nel match del San Paolo col finale di 2-3.

Il Cagliari ha vinto l’ultima partita di Serie A contro il Napoli, interrompendo una striscia di 18 confronti in cui non aveva raccolto i tre punti (5N, 13P). Dopo aver vinto la sfida d’andata per 1-0, il Cagliari potrebbe ottenere il successo sia all’andata che al ritorno contro il Napoli in una singola stagione di Serie A per la terza volta, dopo il 2007/08 e il 1969/70.

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A contro il Cagliari con un punteggio complessivo di 14-0; in particolare i rossoblu hanno realizzato una sola rete (Nenê nel dicembre 2013) nelle otto gare interne più recenti contro gli azzurri.

Dove vedere Cagliari Napoli Streaming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Il Cagliari non trova il successo da nove partite di Serie A (4N, 5P), non arriva a 10 gare consecutive nel massimo campionato da aprile 2015.

Cagliari Napoli in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), con collegamenti pre-partita dalle ore 17:30 per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi.

Cagliari Napoli in diretta streaming con smartphone, tablet e computer, sul sito internet di Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Probabili formazioni Cagliari Napoli.



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Cacciatore, Pavoletti, Faragò, Oliva, Rog. Squalificati: Nainggolan.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Politano. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Ghoulam, Malcuit, Milik, Koulibaly, Insigne. Squalificati: nessuno.