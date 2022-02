Ultime Notizie » cagliari » Cagliari-Napoli Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Dove vedere Cagliari-Napoli Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 21 febbraio 2022 alle ore 19:00 italiane per il posticpo della 26a giornata di Serie A 2021-22.

Dopo l’ottimo pareggio contro il Barcellona in Europa League, il Napoli di Spalletti sfida il Cagliari di Mazzarri in trasferta: una vittoria regalerebbe ai napoletani i tre punti necessari per balzare in testa alla classifica superando in u colpo solo Milan e Inter. Di seguito le informazioni per vedere la partita Cagliari-Napoli streaming gratis e diretta tv.

Leonardo Pavoletti del Cagliari ha segnato tre gol nell’arco delle sue ultime quattro partite in Serie A, con tutti quei gol che sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco. Per quanto riguarda la squadra ospite, Piotr Zielinski ha fatto tre assist nell’arco delle ultime cinque trasferte del Napoli in Serie A, ed ha contribuito a tre gol nell’arco dei suoi ultimi tre scontri diretti (2 gol, 1 assist).

⚽ Dove vedere Cagliari-Napoli Diretta invece di Rojadirecta TV

Cagliari-Napoli in tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, il quale sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Statistica in evidenza: il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nel primo tempo in tutti e 12 i suoi ultimi scontri diretti contro il Cagliari nella massima serie.

⚽ Cagliari-Napoli Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Cagliari-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Alla Unipol Domus si affronto 2 delle tre migliori squadre assieme alla Juventus nell’anno solare 2022: 4 vittorie e 2 pareggi per i partenopei, primi per rendimento, 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta per gli isolani, finora terzi.

Cagliari-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Cagliari > Lovato e Carboni non sono al meglio, in difesa potrebbe esserci spazio per Altare e Ceppitelli. A centrocampo confermato Dalbert, con Lykogiannis sulla fascia sinistra.

In casa Napoli > Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Stop anche per Anguissa, che ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Forfait anche di Insigne a causa di un affaticamento muscolare accusato nell’allenamento domenicale.

⚽ Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman.

Napoli (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, Lorenzo Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Rrahmani.

Arbitro: Sozza. Guardalinee: Meli e Tegoni. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Valeri. Assistente VAR: Raspolini.

Lorenzo Insigne (1443) è l’attaccante con il minutaggio più elevato tra quelli che non hanno segnato gol su azione in questo campionato. Quattro delle sei reti del fantasista partenopeo contro il Cagliari in Serie A sono arrivate su rigore, almeno il doppio che contro qualsiasi altra dal dischetto.

Alternativa Online per vedere Cagliari-Napoli Streaming Gratis in italiano

Alternative per vedere Cagliari-Napoli in italiano non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Quando ti colleghi a internet per vedere calcio streaming usa una connessione sicura in VPN. La legge italiana vieta la visione su siti come “Rojadirecta TV Online”, “Rojadirectaonline calcio”, “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.