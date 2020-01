Leonardo DiCaprio dona 3 mln di dollari per combattere gli incendi in Australia.

Leonardo DiCaprio ha donato 3 milioni di dollari USA per gli interventi di soccorso in caso di incendi boschivi in Australia, attraverso la sua fondazione ambientale, Earth Alliance.

L’attore 45enne ha creato l’Australia Wildfire Fund nell’ambito dell’Earth Alliance, con l’obiettivo di contribuire alla “risposta internazionale agli incendi boschivi catastrofici” che attualmente stanno causando il caos in tutto il paese.

Ad oggi, gli incendi boschivi in questa stagione hanno ucciso almeno 25 persone, distrutto 2000 case, e ucciso una infinita di animali.

Australia Wildfire Fund lavorerà con organizzazioni partner australiane, come Aussie Ark, Bush Heritage e Wires Wildlife Rescue, e tutti i fondi raccolti andranno agli sforzi antincendio nel Nuovo Galles del Sud e in altre aree colpite da incendi.

DiCaprio è copresidente di Earth Alliance, insieme ai filantropi Laurene Powell Jobs e Brian Sheth. È l’ultima stella a promettere un sacco di soldi per gli sforzi di soccorso degli incendi boschivi. Chris Hemsworth ed Elton John hanno donato ciascuno un milione di dollari australiani, mentre anche Nicole Kidman, Keith Urban, Pink e Kylie Jenner hanno donato importi considerevoli.