Dove vedere Napoli-Udinese Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi sabato 19 marzo 2022 alle ore 15 italiane per la 30a giornata di Serie A 2021-22.

Secondo in classifica (60 punti, 3 in meno della capolista Milan, e uno in più dell’Inter) e con la possibilità di concentrarsi unicamente sul campionato, il Napoli ospita l’Udinese al Diego Armando Maradona. Dopo aver perso solo una delle ultime 10 partite di campionato (6 vittorie, 3 pareggi), il Napoli potrebbe portarsi in cima alla classifica della Serie A, anche se solo per qualche ora, se riuscisse a vincere oggi contro l’Udinese. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Udinese streaming gratis e diretta tv.

5 dei 7 gol di Lorenzo Insigne in questa stagione con il Napoli in campionato sono arrivati nella ripresa, così come tre dei suoi cinque gol negli scontri diretti in Serie A. Per quanto riguarda l’Udinese, il giovane difensore Destiny Udogie ha segnato il secondo gol della partita in due delle ultime tre partite della sua squadra.

⚽ Dove vedere Napoli-Udinese Diretta invece di Rojadirecta TV

Napoli-Udinese diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

All’andata la sfida è terminata 0-4: partita giocata da Udinese e Napoli alla Dacia Arena. In quell’occasione, era il 20 settembre 2021, andarono a segno Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano.

⚽ Napoli-Udinese Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Udinese streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Lorenzo Insigne ha messo lo zampino in sei marcature contro l’Udinese in Serie A grazie a cinque reti e un assist e ha partecipato ad almeno un gol in tutte le ultime tre (due reti, un assist) – il fantasista del Napoli ha realizzato sette gol in questo campionato, mentre nella passata stagione dopo 23 presenze contava ben 13 reti.

Napoli-Udinese Streaming Live: ultime notizie formazioni

Victor Osimhen dopo 19 gare stagionali è a una sola marcatura di distanza da quanto fatto nel 2020/21 in 24 presenze (10 gol), anche se solo due delle sue nove reti sono arrivate in gare interne: l’attaccante del Napoli potrebbe diventare il primo nigeriano della storia ad andare in doppia cifra di reti per due stagioni differenti in Serie A.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Zanoli, Ghoulam, Demme, Fabian Ruiz, Elmas, Ounas, Lozano, Mertens. Indisponibili: Malcuit, Meret, Petagna. Squalificati: nessuno.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; N Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi. A disposizione in panchina: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, N Perez, Jajalo, Makengo, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Success. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau. Guardalinee: Baccini-Cecconi. Quarto Uomo: Cosso. Var: Nasca. Assistente Var: Vivenzi.

Con Roberto Pereyra titolare l’Udinese vanta una percentuale di vittorie del 27% (quattro in 15 partite) in questa Serie A, percentuale che si abbassa al 17% nelle 12 partite disputate senza “il Tucu” dal 1’ (due sole vittorie).

Alternativa Online per vedere Napoli-Udinese Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.