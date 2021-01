Ultime Notizie » cagliari » CAGLIARI MILAN Streaming Gratis, dove vedere Diretta TV

Cagliari-Milan Streaming Gratis e Diretta TV. Le due formazioni in campo per il Monday Night della 18a giornata di Serie A: orario d’inizio alle 20:45 di oggi lunedì 18 gennaio 2021. Con la notizia dell’arrivo in rossonero di Mario Mandzukic (proprio oggi firma del contratto fino a giugno 2021 con opzione di rinnovo annuale), il Milan visita il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Si gioca al Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara sarà dato dal signor Rosario Abisso di Palermo. Sarà la 77a partita fra le due squadre in Serie A. Andiamo a scoprire dove vedere Cagliari-Milan streaming e diretta tv.

Cagliari-Milan Streaming Live: ultime notizie formazioni.

Il Milan va a segno da 18 trasferte di fila in campionato, solo una volta ha fatto meglio fuori casa nella sua storia in Serie A: 19 gare esterne tra marzo 1992 e aprile 1993. Il Milan potrebbe eguagliare la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 16 match, tra settembre 2003 e aprile 2004.

⚽ Queste le probabili formazioni di Cagliari-Milan:

In casa Cagliari > Ancora out per squalifica Nandez, alle spalle di Simeone c’è Pereiro (Ounas non convocato) assieme a Joao Pedro e Sottil. Prima chiamata per il nuovo arrivato Duncan.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Nainggolan; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: Nandez. Indisponibili: Carboni, Faragò, Klavan, Luvumbo, Rog.

In casa Milan > Pioli perde Calhanoglu e Theo Hernandez per Covid. Al loro posto Dalot e Brahim. Leao è squalificato, Ibrahimovic giocherà dal 1′. Alle sue spalle Castillejo, Hauge e, appunto, lo spagnolo. Recuperato almeno per la panchina Saelemaekers, con lui anche il neoacquisto Meité.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Diaz, Hauge; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Leao.Indisponibili: Bennacer, Gabbia, Krunic, Rebic, Calhanoglu, Theo Hernandez.

Cagliari-Milan Diretta: Canale TV e dove vederla.



La partita di calcio Cagliari-Milan in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Federico Zancan, con il commento tecnico di Daniele Adani. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Zlatan Ibrahimovic del Milan è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari; solo un giocatore ha segnato in più sfide consecutive contro una singola avversaria in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: Christian

Dove vedere Cagliari-Milan Streaming Gratis Link alternativo a Rojadirecta.

Vieri contro il Perugia (otto tra il 1999 e il 2003).

Cagliari-Milan in video live streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Hakan Calhanoglu del Milan ha creato il maggior numero di occasioni da gol per i compagni da calcio piazzato nella Serie A in corso (33 in 17 gare), nell’intero scorso campionato il fantasista turco ne contava praticamente la metà (18) ma con più del doppio delle gare (35).

Cagliari-Milan non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Cagliari-Milan 0-2, gli highlights dell’ultima sfida

Perchè vedere Cagliari-Milan: João Pedro vs Ibrahimovic

João Pedro, autore di 10 goal, è il bomber del Cagliari in Serie A: il numero 10 è andato a segno in 3 delle ultime 5 partite contro il Milan. Dall’altra parte con lo stesso numero di reti del brasiliano c’è Zlatan Ibrahimovic, il miglior marcatore dei rossoneri, andato in goal in tute le ultime 6 sfide di campionato contro il Cagliari.