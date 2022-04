Ultime Notizie » auguri » Buona Pasqua! Messaggi Frasi divertenti: Auguri Festività Cartoline Papa Francesco

Cosa sarebbe la Pasqua senza fare gli auguri ai nostri cari o ai nostri amici? Spesso però capita di non sapere cosa scrivere nel biglietto pasquale. A volte non sappiamo nemmeno cosa dire a voce per fare i nostri migliori auguri di Buona Pasqua. In questo articolo vi diamo alcuni suggerimenti con la nostra selezione di messaggi e frasi, formali o divertenti, per gli auguri di Buona Pasqua per domenica o per la Festa di Pasquetta di lunedi’, chiamato anche “Lunedi’ dell’Angelo”. Di seguito la nostra selezione su: Buona Pasqua con frasi di auguri, biglietti da inviare, sms gratis, mms, cartoline digitali, email, Whatsapp, Facebook, frasi originali e divertenti

Si parte da un semplice augurio di Buona Pasqua che puo’ essere inviato via email con allegato una cartolina con foto digitale. Se ad esempio pensate di regalare dei fiori, potreste scrivere nel biglietto che accompagna l’invio questa frase: “Che questi fiori pasquali sottolineino il nostro comune sentimento di pace e di amicizia. Felice e Serena Pasqua”.

I giovani sono sempre alla ricerca di frasi divertenti per gli auguri da inviare con WhatsApp, Facebook o Twitter, come questi: – Nessun uovo potrebbe contenerti perché sei la sorpresa più grande che esista! Buona Pasqua! – Buona Pasqua dal pulcino, giallo, tenero e carino e se il pancino non vuoi gonfiare col cioccolato non esagerare!

Lo stile formale nel comporre una frase di auguri di Pasqua resta probabilmente il modo migliore per fare bella figura: – Buona Pasqua, con l’augurio che questa Festa possa rinnovare in Voi la fiducia, la speranza e la gioia. Auguri! – Nell’augurarvi una Buona Pasqua, rinnoviamo a Voi e a tutta la vostra Famiglia, il nostro desiderio di conciliazione e di amicizia. Felice Pasqua! – Vi giungano i nostri più sentiti auguri di una serena e felice Pasqua.

Buona Pasqua! Auguri per la Festività con le Cartoline di Papa Francesco

Gli Auguri di Pasqua di Papa Francesco: splendida cartolina realizzata da esplorandocartoline.blogspot.it e pubblicata su parrocchiaborgaretto.altervista.orgMa se siete alla ricerca di qualcosa di piu’ originale potreste cercare in siti web com pensieriparole.it (il popolare sito web di frasi e aforismi, poesie e racconti) il quale propone “Buona Pasqua, a chi ancora spera, a chi crede che Domani sarà migliore, a chi non lascia infrangere i sogni, a chi porta la Pace nel cuore” oppure “Con il tuo desiderio scartami e aprimi come un uovo di pasqua, troverai il regalo più desiderabile tutta la mia passione per te”.

Soluzioni alternative posso essere trovate anche su frasidamore. net (un sito ovviamente specializzato in frasi d’amore, poesie d’amore, sms d’amore, dediche d’amore e lettere d’amore) il quale ha preparato una raccolta di frasi per gli auguri di Pasqua pronte per essere inviate con una semplice e-mail accompagnate da belle dediche come queste: “I fiori colorano i giardini, tutto rinasce come Dio ha creato, gridiamo forte o signore pace e felicità. Buona pasqua!” – “La sorpresa che vorrei per Pasqua? Averti qua vicino a me appena mi giro” – “Anche quest’anno apriremo l’uovo di Pasqua amore, io la sorpresa l’ho già trovata! Sei tu amore mio! Ti amo!”.

Sul sito aforismario.it (aforismi, frasi e citazioni) possiamo trovare “Buona Pasqua, con l’augurio che questa Festa possa rinnovare in te la fiducia, la speranza e la gioia” – “Che la resurrezione del nostro Cristo, porti nei cuori di tutti voi tanta gioia e tanta speranza. Buona Pasqua” – “Il Signore risorto dia luce ai tuoi passi nel lungo cammino della vita. Buona Pasqua!”.

Non posso certamente mancare le cartoline di pasqua offerte su cartoline.net, sempre molto gettonate, che si presenta com il servizio gratuito piu’ usato e aggiornato di Cartoline virtuali, Auguri, Frasi, Sfondi e tanto ancora. Per questo speciale evento il sito ha preparato ricche sezioni suddivise in: Auguri di Buona Pasqua, Auguri divertenti di Pasqua, Auguri religiosi di Pasqua, Conigli di Pasqua, Frasi di Buona Pasqua, Pulcini di Pasqua, Santa Pasqua, Sorprese di Pasqua e Uova di Pasqua.

Buona Pasqua nelle principali lingue straniere

In inglese “Happy Easter“, in francese “Joyeuses Pâques!“, in tedesco “Frohe Ostern” e in spagnolo “Feliz Pascua“. Se cercate la traduzione in un’altra lingua provate con il traduttore.