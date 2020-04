Buona Pasqua: Messaggi Auguri divertenti dediche frasi WhatsApp Instagram Twitter Facebook.

Siamo sempre alla ricerca delle più belle frasi augurali di Buona Pasqua da dedicare a tutti i nostri familiari e amici. Domenica è Pasqua e lunedì è Pasquetta o Lunedì dell’Angelo. Non facciamoci trovare impreparati nell’inviare i migliori auguri di Buona Pasqua.

La Pasqua è la principale festività del cristianesimo in quanto si celebra la risurrezione di Gesù che, secondo le Sante Scritture, è avvenuta il terzo giorno dopo la sua morte. Molti di noi sono presi dall’ultimo momento nel cercare messaggi di auguri divertenti, dediche pasquali, SMS da inviare via Facebook o WhatsApp, idee fai da te per fotografie Selfie, per poi pubblicarle su Instagram o Twitter. Oppure disegni per i bambini da colorare, senza considerare poi, le migliaia di persone che stanno ancora cercando una idea per una uscita domenicale da passare con gli amici per festeggiare le festività pasquali.

Per la Pasqua, proprio per coloro che si sono presi in ritardo nel fare gli auguri e adesso in tutta fretta cercano un’idea veloce per preparare e scrivere il messaggio più adatto da inserire nel biglietto di auguri o nella cartolina virtuale (con immagini pasquali) da inviare per posta elettronica o attraverso i vari social network, Facebook e Twitter su tutti, abbiamo preparato questa pagina

Auguri e frasi divertenti per gli Auguri di Pasqua

– Non mangiare troppi dolci e non rompere.. troppe uova! Auguri e Buona Pasqua 2015.

– Non mangiare troppo cioccolato, che non fa bene, e, soprattutto, non rompere più le… uova! Tantissimi auguri al mio amico preferito.

Buona Pasqua! Messaggi Frasi divertenti: Auguri Festività Cartoline Papa Francesco.

– Nessun uovo potrebbe contenerti, perché sei la sorpresa più grande che esista. Buona Pasqua 2015.

– Che questa Pasqua mi faccia apprezzare le cose semplici… No, meglio dal prossimo anno! Papà, mi compri quella macchina che mi piace tanto? Nel frattempo, tanti auguri!.

– Avrei tanto voluto essere la sorpresa del tuo grande uovo di cioccolata, ma, siccome non ci stavo, ho divorato tutto! Spero che questo dolce bacio ti faccia sorridere lo stesso. Buona Pasqua.

Dediche pasquali “speciali e non” per Auguri di Pasqua

– Auguri mio tesoro, il mio uovo sei tu, la sorpresa più dolce, inaspettata ma tanto desiderata è il tuo amore per me, il fiocco coronerà il tutto.

– La Pasqua entra nei nostri cuori con sentimenti di speranza, di fede, di fiducia e di Amore. Attraverso l’allegria e la semplicità, riusciamo a capire meglio noi stessi, e a comprendere di più i valori della vita. Auguro a tutti pace e armonia.

– Una colomba in cielo volerà per portarti i miei più sentiti auguri. Ma attenzione: non fissarla troppo quando ti vola in testa. Buon Pasqua e tanta mer… fortuna.

Per coloro che vogliono conquistare una ragazza, consigliamo questa che secondo noi è la migliore delle Frasi per augurare una Buona Pasqua: “Pasqua, la festa della gioia, e in questa festa di luce e gioia, auguro che il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze. Buona Pasqua“.