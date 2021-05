Ultime Notizie » Buffon » Buffon lascia la Juve, per la seconda volta

Il portierone della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, lascia per la seconda volta la maglia bianconera. Lo rivela in un’intervista: “Quest’anno finirà quest’esperienza, ho dato tutto”, senza alcun rammarico.

Il portiere della Juventus Gianluigi Buffon ha confermato che lascerà il club a fine stagione. “Siamo giunti alla fine di un ciclo”. Il 43enne è tornato a Torino nel luglio 2019 dopo un anno al Paris Saint-Germain, ma il suo contratto scade a giugno e il vincitore della Coppa del Mondo sente che è ora di separarsi dalla Vecchia Signora.

Buffon ha mantenuto la porta inviolata tre volte in sette partite di Serie A in questa stagione e ha aiutato i bianconeri alla finale di Coppa Italia, che sembra essere la sua ultima partita con il club il 19 maggio. La Juventus lotta per un posto in Champions League, visto che è quinta in Serie A, un punto dietro il Napoli al quarto.

“Ci mancava la continuità”, ha detto Buffon a beIN Sports. “Alla fine, nelle partite che abbiamo giocato contro le prime cinque, sei squadre, spesso abbiamo vinto.

A volte abbiamo disegnato e un po’ perso. “Ma sono sempre stati anche i giochi. Invece, abbiamo perso punti stupidi contro le squadre minori. Ciò significa che sei una squadra che deve ancora crescere nel carattere”.

Il veterano della porta ha detto che le prestazioni della squadra non hanno aiutato Cristiano Ronaldo in questo periodo. “Ho un ottimo rapporto con Ronaldo”, ha continuato Buffon. “È molto gentile con me. Ha segnato tanti gol, sempre. Come negli ultimi anni. L’individuo si valorizza quando la squadra raggiunge traguardi importanti. Se ciò non accade, anche le prestazioni degli individui ne risentiranno”.

“Il mio futuro è chiaro e definito. Questa bellissima e lunghissima esperienza con la Juve si concluderà definitivamente quest’anno”, ha rivelato Buffon. “O smetto di giocare, o se trovo una situazione che mi motiva a giocare o ad avere un’esperienza di vita diversa, la terrò in considerazione. “Sento di aver dato tutto per la Juve. Ho ricevuto tutto e più di questo non si può fare. Siamo giunti alla fine di un ciclo ed è giusto che uno rimuova il disturbo”.