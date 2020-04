Emesso in diretta streaming YouTube il bollettino dalla Protezione civile sull’andamento giornaliero del nuovo coronavirus covid-19. Oggi, lunedì dell’Angelo (pasquetta) ci sono stati +566 nuovi decessi per coronavirus, oltre a 3,153 nuovi infetti: il numero giornaliero più basso di nuove infezioni confermate dall’inizio di aprile.

Con queste nuove cifre, il numero totale di decessi dovuti a covid-19 in Italia sale a un totale di 20,465, mentre i contagiati ammontano a 159,516. Calano ancora, per il decimo giorno consecutivo, i ricoveri in terapia intensiva: 3,260 persone rimangono in situazioni critiche. E’ una leggera diminuzione rispetto alle 3,343 registrate il giorno di Pasqua.

Del totale degli infettati, 35,435 sono stati dichiarati recuperati dalla malattia mortale.

Di seguito i dati generali a livello mondiale della pandemia, aggiornati alle ore 18:47 di oggi.

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 13 Aprile 2020 ore 18:00.