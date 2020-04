Bollettino Covid-19 16 Aprile: Record tamponi e più contagiati, +525 decessi per Coronavirus.

Oggi, giovedì 16 aprile, ci sono stati +525 nuovi decessi per coronavirus (meno di ieri), oltre a +3,786 nuovi infetti. La diretta streaming YouTube del bollettino giornaliero dalla Protezione civile sull’andamento del nuovo coronavirus covid-19, ha posto in evidenza un aumento significativo nelle ultime 24 ore rispetto al giorno precedente del numero di contagiati dal virus. C’è da dire, però, che oggi c’è stato anche il record di numero di tamponi eseguiti (60,999).

L’Italia continua a essere il secondo paese più colpito dalla pandemia in termini di decessi, dopo gli Stati Uniti e il terzo numero di infetti, dietro alla Spagna, e incalzata ormai dalla Francia.

Con queste nuove cifre, il numero totale di decessi dovuti a covid-19 in Italia sale a un totale di 22,170, mentre i contagiati ammontano a 168,941. Continuano a calare i ricoveri in terapia intensiva, per il 13esimo giorno consecutivo, che per la prima volta dal 21 marzo sono scesi sotto 3mila (2,936), 143 in meno rispetto a ieri. Del totale degli infettati, 40,164 sono guariti dalla malattia mortale.

Di seguito i dati generali a livello mondiale della pandemia, aggiornati alle ore 23:32 di oggi.

In tutta Europa, il numero totale di persone infette da coronavirus supera il milione. Questa cifra rappresenta la metà dei casi SARS-CoV-2 registrati in tutto il mondo, superando i 2 milioni, secondo gli ultimi dati del Johns Hopkins University Center.

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 16 Aprile 2020 ore 18:00.