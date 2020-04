Sentito Terremoto in Albania e in Italia, epicentro nel Mar Adriatico.

TERREMOTO OGGI – Una scossa di terremoto di magnitudo 4,5 è stata registrata oggi, lunedì 13 aprile 2020, alle ore 18:43 in Italia e in Albania.

L’epicentro è stato localizzato nel, a 44 km NW di Tirana, Albania, ma è stato sentito distintamente anche in, come a Bari, Monopoli, Brindisi e Lecce. Coordinate geografiche del terremoto di oggi: 41,52°N 19,36°E. Ipocentro a soli 5 Km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose, solamente spavento soprattutto in, che in novembre è stata colpita da un forte terremoto che ha provocato molte vittime.