Bollettino Coronavirus: in Italia morti e infetti Covid-19 aumentano di nuovo nelle ultime 24h.

Una vigilia di Pasqua all’insegna delle non buone notizie per il nuovo coronavirus covid-19. Questo sabato ci sono stati +619 decessi per coronavirus in Italia, rispetto ai +570 del giorno prima. Il numero di casi positivi è salito di +4,694 rispetto ai precedenti +3,951. L’ultimo bollettino mostra che il numero di decessi giornalieri è il più alto dal 6 aprile e il numero di infezioni il più alto dal 4 aprile. Pertanto, il paese rappresenta attualmente un totale di 152,271 casi positivi (terzo nel mondo dietro a USA e Spagna) e 19,468 deceduti (secondo al mondo dietro agli Stati Uniti).

Nel frattempo, 3,381 persone rimangono in terapia intensiva rispetto a 3,497 di giovedì, in modo che il paese vive l’ottavo giorno consecutivo con una diminuzione di questa cifra. In totale, 32,534 pazienti hanno recuperato dalla malattia mortale.

Quarantena per la pandemia di coronavirus prolungata fino al 3 maggio.

Il primo ministro del governo italiano Giuseppe Conte ha annunciato venerdì che la quarantena per la pandemia di coronavirus in Italia

è prolungata fino al 3 maggio. In precedenza, Conte aveva precedentemente informato i sindacati delle fabbriche che il governo non aveva ancora preso in considerazione la possibilità di riavviare la produzione sui siti lavorativi a causa della situazione che circondava la pandemia.

Questo giovedì, l’Unione Europea ha approvato lo sblocco di oltre 500 miliardi di euro in risposta al coronavirus. Il presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, ha precisato che il pacchetto di misure adottate comprende tre reti di sicurezza: per governi, lavoratori e aziende.

Bollettino Coronavirus: Conferenza stampa in diretta streaming Protezione Civile 11 Aprile 2020 ore 18:00.