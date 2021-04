Ultime Notizie » Bill Gates » Elon Musk pubblica vignetta divertente in cui Bill Gates controlla le menti con il Vaccino (poi la cancella)

Elon Musk ha condiviso sabato scorso sul suo account Twitter una vignetta divertente su Bill Gates, più tipica dei “fan” delle teorie del complotto anti-vaccino, in cui il fondatore di Microsoft sembra redigere un piano “demoniaco” per controllare la mente degli esseri umani attraverso la vaccinazione obbligatoria, promuovendo così un prodotto fallito della sua azienda.

Nella vignetta, Gates indica la fase 4 su una mappa, che simboleggia l’ultima fase del piano di rilancio per Zune, un vecchio lettore MP3, e dice “Siamo qui”. Il percorso prima della vaccinazione obbligatoria della popolazione – che, secondo il protagonista del disegno, è già in corso – aveva come punti cardine la paura (fase 1),

(fase 2) e(fase 3).

“Presto sentirai uno strano desiderio per lo Zune …” ha scritto Musk, che ha cancellato il tweet poche ore dopo averlo postato.