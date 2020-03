Angela Merkel in quarantena e Placido Domingo positivo al Coronavirus COVID-19.

Tra i personaggi famosi che hanno contratto il coronavirus vi è anche il tenore spagnolo Placido Domingo, mentre la Cancelliera federale della Germania Angela Merkel è stata posta in quarantena.

Angela Merkel, messa in quarantena dopo l’incontro con un medico infetto da coronavirus.

La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata messa in quarantena a casa sua dopo che un medico con cui aveva avuto contatti era risultato per il coronavirus. La Merkel aveva ricevuto un vaccino preventivo venerdì contro l’infezione da pneumococco. La procedura è stata eseguita dal medico a cui è stata successivamente diagnosticata la covid-19. Sarà sottoposta a “test regolari” nei prossimi giorni e continuerà il suo lavoro da casa.

La notizia arriva pochi minuti dopo che la stessa Merkel ha annunciato le misure restrittive che vietano le riunioni di più di due persone. La restrizione è stata adottata per contenere l’epidemia di coronavirus e non riguarda le persone che condividono indirizzi.

Tuttavia, non ci sono restrizioni per andare a lavorare, praticare sport individualmente o aiutare altre persone. Il governo insiste sul fatto che i cittadini mantengano la distanza di 1,5 metri negli spazi pubblici e nella chiusura di tutte le imprese in cui non è possibile mantenere la distanza di 2 metri, come ristoranti o parrucchieri. Si noti che le misure sono inizialmente stabilite per un periodo di due settimane.

In Germania, il numero di casi confermati di covid-19 ha superato le 23.900, mentre il numero totale di decessi ha raggiunto 93. Il 18 marzo Angela Merkel ha dichiarato che il paese sta vivendo “la più grande crisi dal secondo Guerra mondiale” con il coronavirus e ha esortato i suoi compatrioti a rispettare le restrizioni imposte per minimizzare la pandemia.

Placido Domingo risulta positivo al coronavirus

Il famoso cantante spagnolo, Plácido Domingo, ha confermato attraverso i suoi social network di essere risultato positivo al coronavirus.

“Penso che sia mio dovere morale annunciare di essere risultato positivo per il covid-19, il coronavirus. La mia famiglia e io siamo confinati fino a quando non sarà necessario dal punto di vista medico. Attualmente, siamo tutti in buona salute, ma abbiamo avuto sintomi di febbre e tosse che Mi hanno portato a essere testato e i risultati sono stati positivi “, ha scritto il tenore, 79 anni, sul suo account Facebook.

Inoltre, Domingo ha esortato i suoi followers “a essere estremamente attenti, seguire le linee guida di base lavandosi le mani frequentemente, rimanendo ad almeno 2 metri di distanza dagli altri, facendo tutto il possibile per fermare la diffusione del virus e, soprattutto, resta a casa se puoi!”.

“Insieme possiamo combattere questo virus e fermare l’attuale crisi globale, quindi speriamo di poter tornare molto presto alla nostra normale vita quotidiana. Seguire le linee guida e le normative del governo locale per rimanere al sicuro e proteggere non solo voi stessi ma tutti noi. la nostra comunità”, ha concluso il cantante lirico.

Il Ministero della salute della Spagna ha riferito che il numero totale di decessi nel paese è salito a 1.753 e il numero di persone infette ammonta già a 28.572. Il rapporto arriva poco dopo che il presidente Pedro Sánchez ha annunciato che lo stato di allarme in vigore nel territorio sarà prorogato di altri 15 giorni.