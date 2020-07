Bill Gates, le chiavi per sconfiggere il Coronavirus Covid-19.

Il cofondatore di Microsoft Bill Gates ha spiegato quali sono i 4 pilastri che la sua Fondazione Bill e Melinda Gates considera fondamentali nella lotta contro la pandemia coronavirus. Secondo il miliardario americano, i vaccini, lo sviluppo di strumenti diagnostici, trattamenti e modi per proteggere le comunità vulnerabili sono essenziali per battere il coronavirus.

Durante la riunione annuale del Consiglio sull’impatto della Fast Company, Bill Gates ha osservato che al momento sono in corso più di 100 diversi progetti volti a sviluppare un vaccino contro il coronavirus, di cui almeno una dozzina sono guidati da aziende con precedenti nella ottenere le autorizzazioni governative per la produzione di vaccini. Pertanto, il filantropo ha espresso la sua fiducia nel fatto che uno di quei vaccini è pronto per il prossimo anno.

“Solo l’ampiezza di quel portafoglio che utilizza tutte le tecniche che abbiamo usato per creare i vaccini e alcuni nuovi mi fa sperare che entro il 2021 uno di questi vaccini funzionerà“, ha detto.

“Il sogno sarebbe di avere 14 miliardi di dosi e di raggiungere tutti durante la notte.”

D’altra parte, Gates ha sottolineato l’importanza dell’uso di maschere per fermare la diffusione del virus. “Non indossare maschere è difficile da capire, perché non è così fastidioso”, ha detto. “Non è costoso, eppure alcune persone pensano che sia un segno di libertà o qualcosa del genere, nonostante il rischio di infettare altre persone“.

Ha anche incolpato i leader mondiali, gli esperti di sanità pubblica e coloro che diffondono “idee folli” sui social media per non aver fatto progressi sufficienti nella lotta contro il virus.

“Le società di social media possono essere più utili su questi temi? Quale creatività abbiamo? Sfortunatamente, gli strumenti digitali hanno probabilmente contribuito in modo netto a diffondere quelle che considero idee folli“, ha lamentato Bill Gates.