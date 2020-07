GOSSIP TV – Ti sei perso la prima puntata su Canale 5 di Temptation Island 2020? Ti spieghiamo come fare per vedere la replica online. Per fortuna Winny TV mette a disposizione la replica di questa nuova avventura dell’isola delle tentazioni dove si metterà alla prova le nuove coppie e le loro relazioni d’amore. Si renderanno conto di essere davvero felici?

Le coppie della settima edizione di “Temptation Island” sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro. A raccontare le emozioni, le avventure e anche i dubbi di fidanzati, fidanzate e single sarà Filippo Bisciglia.

Una volta sbarcati in Sardegna e accolti all’Is Morus Relais, per i protagonisti di “Temptation Island” inizierà un incredibile viaggio tra i sentimenti che li vedrà trascorrere ventuno giorni consecutivi lontani dal proprio partner.

Vivranno divisi all’interno dei villaggi, isolati dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di undici donne single. Dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.

Dove vedere la replica online del reality estivo

terminerà davanti all’ultimo falò, dove dovranno rispondere alla domanda cruciale di Filippo: «vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?».

Puoi vedere il reality dell’amore della prima puntata andata in onda ieri sera 2 luglio 2020 in prima serata su Canale 5, o per quelli che vogliono rivederla nei dettagli, c’è a disposizione la replica sul sito internet Witty Tv. Una volta nel sito web basterà selezionare il video relativo alla puntata integrale appena trasmessa.