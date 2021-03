Ultime Notizie » Bill Gates » OMS, informatrice: attività sospette di Bill Gates e GAVI Alliance

Durante la 41a sessione della Corona Research Commission (Stiftung Corona Ausschuss), la dottoressa Astrid Stückelberger, informatrice dell’OMS, ha parlato – tra le molte cose – della crescente politicizzazione della ricerca scientifica nell’organizzazione e delle attività sospette di Bill Gates e del Alliance for Vaccines (GAVI). Stückelberger ha affermato che le regole in base alle quali i paesi lavorano per l’OMS attribuiscono virtualmente all’OMS stessa la responsabilità di tutti i regolamenti, gli editti e gli annunci formali, con lo stesso Gates come parte del consiglio esecutivo, come stato membro non ufficiale, che prende decisioni che influiscono su tutto il mondo .

Guarda e ascolta la testimonianza della dott.ssa Astrid Stückelberger alla 41a sessione della Stiftung Corona Ausschuss.

Chi è la dottoressa Astrid Stückelberger

Il video della 41a sessione completa può essere visto a questo link

La dottoressa Astrid Stückelberger è una scienziata sanitaria che ricerca, forma e insegna nel campo della salute pubblica. All’inizio della sua carriera, ha iniziato a lavorare con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), conducendo ricerche che secondo lei erano “scienza per applicazione politica”. Come scrittrice, ha pubblicato 10 libri e più di 170 articoli scientifici, documenti politici e rapporti governativi, della Commissione europea o delle Nazioni Unite.

Con il progredire della sua carriera, ha iniziato a essere richiesta dai politici per organizzare eventi di salute pubblica. E poi, come collaboratrice dell’OMS per l’etica della ricerca, le è stato chiesto dall’Università di Ginevra di lavorare sulle normative sanitarie internazionali nel 1999. Ha anche lavorato con la Georgetown University e altre istituzioni per prepararsi a una pandemia e agire rapidamente in caso di pandemia.