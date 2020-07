Autorizzata la commercializzazione del Farmaco Remdesivir per il trattamento del Coronavirus.

La Commissione europea ha autorizzato questo venerdì la commercializzazione del farmaco remdesivir per il trattamento del coronavirus. È il primo medicinale anti-covid-19 ad essere autorizzato per l’uso in Europa. “L’autorizzazione odierna del primo farmaco per il trattamento di covid-19 è un importante passo avanti nella lotta contro questo virus”, ha dichiarato la commissaria europea per la salute Stella Kyriakides.

La decisione della Commissione europea arriva una settimana dopo che l’Agenzia europea per i medicinali ha approvato remdesivir per il trattamento di pazienti di età superiore ai 12 anni con polmonite e che richiedono un apporto supplementare di ossigeno.

L’uso di questo antivirale per combattere il covid-19 è principalmente supportato dai risultati preliminari di uno studio pubblicato lo scorso 22 maggio sul The New England Journal of Medicine, che conclude che questo farmaco può ridurre la mortalità del virus. nei pazienti gravi e promuove il recupero precoce dei malati.

Remdesivir, inizialmente sviluppato per il trattamento dell’ebola, è uno dei due farmaci che si sono dimostrati efficaci contro il nuovo coronavirus.

