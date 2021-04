Ultime Notizie » Buffon » Bestemmia Buffon (Juventus): multa e sospensione partita (salta il Derby della Mole)

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus e della Nazionale, è stato sanzionato dalla Federcalcio (FIGC) per aver bestemmiato durante una partita contro il Parma giocata il 19 dicembre 2020 nell’ambito della Serie A. Il calciatore è stato punito con una multa di 5000 euro e con la sospensione di una partita per non aver rispettato l’articolo 37 del Codice di giustizia sportiva della Federazione su questo tipo di azioni.

Buffon non giocherà il Derby Toro-Juve

Il portiere 43enne salterà così il Derby della Mole contro il Torino (in programma sabato alle 18:00) dopo gli insulti rivolti all’allora compagno di squadra Manolo Portanova all’80’ nella partita contro il Parma. Gigi Buffon, campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, è arrivato alla Juventus nel 2001 da Parma e da allora è rimasto al club, con una breve pausa quando è stato ceduto in prestito al Paris Saint-Germain nel 2018.