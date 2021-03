Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » 29a giornata Serie A (con Toro-Juve) dopo Lituania-Italia: orari partite e dove vederle

Dopo Lituania-Italia valida per la terza giornata del Gruppo C di qualificazione ai Mondiali di calcio di Qatar 2022, in programma mercoledì 31 marzo alle ore 20:45 (diretta streaming in chiaro su Rai Uno e Rai Play), la Serie A tornerà in campo sabato 3 aprile per giocare la 29a giornata di campionato tutta in una sola volta.

Scopriamo di seguito gli orari e i canali tv dove verranno mostrate le partite. Spiccano il Derby della Mole Torino-Juventus, Bologna-Inter e Milan-Sampdoria.

12:30 Milan-Sampdoria – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Sassuolo-Roma – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

15:00 Napoli-Crotone – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

15:00 Atalanta-Udinese – Sky Sport (Canale 254 Satellite).

15:00 Genoa-Fiorentina – Sky Sport (Canale 255 Satellite).

15:00 Benevento-Parma – Sky Sport (Canale 256 Satellite).15:00 Lazio-Spezia – DAZN e DAZN1.15:00– DAZN.

18:00 Torino-Juventus – DAZN e DAZN1.

20:45 Bologna-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Classifica Serie A prima della 29 giornata