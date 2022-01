Ultime Notizie » Giuliano Ferrara » Giuliano Ferrara in gravi condizioni all’Ospedale

Giuliano Ferrara è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo un infarto che lo ha colpito nella notte nella sua casa di Scansano, in Maremma (Toscana). Il giornalista, conduttore televisivo e politico italiano, di 70 anni (è nato il 7 gennaio del 1952, sposato con Anselma Dell’Olio di 81 anni dal 1987, è ricoverato all’ospedale Misericordia di Grosseto.

È stato europarlamentare per il “Partito Socialista Italiano” (1989-1994) e poi Ministro per i rapporti con il Parlamento del primo “Governo Berlusconi” (1994-1995).

È fondatore (1996) ed è stato direttore del quotidiano “Il Foglio” (fino al 27 gennaio 2015; dal giorno seguente la direzione è passata a Claudio Cerasa) nonché ex editorialista de “Il Giornale”.

Si è sentito male ieri sera intorno alle 23 e portato d’urgenza in ospedale gli è stato praticato un. Adesso si trova in