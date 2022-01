Ultime Notizie » Antico Egitto » La Grande Piramide di Giza è nel “Centro dell’Universo”

Pochissime persone conoscono davvero la struttura della Grande Piramide di Giza, un esempio è che si trova al centro della Terra. Diventa così uno dei misteri architettonici e geografici più importanti della Terra.

La Grande Piramide di Giza e la sua posizione misteriosa

Non c’è dubbio che la Piramide di Cheope sia un monumento unico. È considerata l’unica meraviglia del mondo antico ancora in piedi, il che la rende un mistero di migliaia di anni. Ancora oggi non si sa come gli antichi egizi siano stati in grado di erigere un tale monumento, che l’umanità non è stata in grado di replicare.

La cava da cui hanno trafugato gli oltre 2 milioni di blocchi di pietra, del peso di 30 tonnellate, si trovava a chilometri di distanza e in un momento in cui non c’era nemmeno una ruota, come li hanno spostati?

L’archeologia e l’egittologia ortodosse assicurino che sia stata costruita con strumenti primitivi in ​​pietra e rame. I ricercatori alternativi, invece, non trovano logica in una simile spiegazione, ancor di più sapendo che, con la tecnologia attuale, non sono stati in grado di replicare un monumento uguale.

Sono esattamente 55.000 metri quadrati, con ogni lato di ventimila metri quadrati di superficie.: una meraviglia di ingegneria. Adesso si è stato anche scoperto che è una meraviglia geografica. Secondo i ricercatori, la Grande Piramide di Giza esiste esattamente allineata e si affaccia sul vero nord con solo 3/60° di errore di grado.

Una scoperta che cambia la storia

La posizione del Polo Nord si muove nel corso degli anni, attualmente lo fa molto più velocemente a causa di cambiamenti anormali. E la piramide si è allineata esattamente nello stesso momento. Ma questa scoperta divenne possibile nel 1877.

Grazie al teologo Joseph Seiss (1823-1904), è stato possibile dimostrare che la piramide si trova all’esatto punto di intersezione tra la linea di latitudine più lunga e la linea di longitudine più lunga. In poche parole, si trova nel centro esatto di tutta la massa terrestre sul pianeta Terra.

Seiss ha chiaramente verificato e dimostrato che ci sono misure, indicazioni, forme e caratteristiche di quell’imponente struttura primitiva. Un imponente monumento in pietra che è stato costruito sulla base della pura e impeccabile conoscenza della struttura dell’Universo. Seguendo scienze esatte e fisiche, sia terrestri che cosmiche.

La Grande Piramide di Giza conserva una conoscenza unica nella sua costruzione, al grado di relazionarsi con il cosmo e di essere situata al centro della Terra.