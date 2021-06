Ultime Notizie » Brillamenti solari » Rara esplosione solare, NASA indaga [VIDEO]

Gli scienziati della NASA stanno studiando una rara ed enorme esplosione a più stadi sul Sole che potrebbe aiutare a comprendere meglio le cause dei brillamenti solari imprevedibili, ha riferito l’agenzia spaziale statunitense questa settimana.

Questa esplosione, battezzata Stele di Rosetta, è stata caratterizzata dal presentare componenti di tre diversi tipi di eruzioni solari che generalmente si verificano separatamente, essendo questa la prima volta che viene segnalato un evento di questo tipo.

I ricercatori spiegano che avere i tre tipi di eruzione solare insieme nello stesso evento fornisce loro una sorta di Solar Rosetta Stone, in riferimento alla famosa stele che ha aiutato a decifrare la scrittura egizia. Il loro studio consentirebbe agli scienziati di tradurre ciò che sanno su ciascun tipo di brillamento solare per comprendere a turno gli altri tipi di brillamento.

Emily Mason, autrice principale del nuovo studio, che sarà presto pubblicato sull’Astrophysical Journal Letters:

“Questo evento è un anello mancante in cui possiamo vedere tutti quegli aspetti dei diversi tipi di eruzioni in un piccolo pacchetto. Queste eruzioni sono causate dallo stesso meccanismo, ma su scale diverse”.

Come funziona il brillamento solare

In genere, i brillamenti sul Sole si presentano in una delle tre forme: un’espulsione di massa coronale (CME), un getto o un brillamento parziale, affermano i

Quando è stata osservata questa rara esplosione solare dalla NASA

ricercatori. Le CME emettono particelle ed energia sotto forma di enormi bolle che si espandono, mentre i getti lo fanno come strette colonne di materiale solare. D’altra parte, le eruzioni parziali non accumulano abbastanza energia per essere sparate dal Sole, quindi la maggior parte della materia ricade sulla superficie.

La rara esplosione è stata osservata il 12 e 13 marzo 2016 dagli osservatori della NASA e dall’Agenzia spaziale europea. Gli scienziati hanno notato che l’evento era troppo grande per essere un jet, ma troppo stretto per essere un CME. Dopo mezz’ora, un secondo strato iniziò ad eruttare dallo stesso punto e cadde come un’eruzione parziale.

Modellando l’eruzione di Rosetta, si spera di scoprire i meccanismi alla base di tutti i brillamenti solari, alcuni dei quali possono rivelarsi pericolosi per gli astronauti, gli equipaggi spaziali e persino le tecnologie sulla Terra. In questo modo si potrebbe prevedere con diverse ore di anticipo quando si verificherà un fenomeno per prendere misure precauzionali.