Dove vedere Barcellona-Napoli streaming gratis e tv. Dopo l’1-1 dell’andata, le due formazioni si sfidano nella gara di ritorno degli ottavi per accedere ai quarti di finale della Champions League. La Juventus segue con interesse la partita, poiché ha la possibilità di qualificarsi al Mondiale per Club se il Napoli viene eliminato. Attualmente, infatti, il Ranking UEFA vede la Vecchia Signora a quota 47 e i Campioni d’Italia attualmente a 42. Il Napoli è ancora imbattuto sotto la guida di Calzona e cerca di riscattare una stagione deludente. Il Barcellona di Xavi è in una buona forma, ma entrambe le squadre si sono già affrontate in passato, con esiti diversi. Andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Barcellona-Napoli in tv e streaming gratis.

⚽ Napoli-Barcellona probabili Formazioni e FantaCalcio



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore Xavi. A disposizione in panchina: Pena, Kochen, Marcos Alonso, I Martinez, Fort, Romeu, Casadó, Raphinha, Unai, Sergi Roberto, Vito Roque, Guiu.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Calzona. A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Mazzocchi, Natan, Ostigard, Mario Rui, Cajuste, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Raspadori.

Arbitro: Makkelie (Olanda). Guardalinee: Steegstra-De Vries. Quarto Uomo: Lindhout. VAR: Dieperink. Assistente Sala VAR: Ruperti.

Dove vedere Barcellona-Napoli streaming gratis e tv

La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Barcellona-Napoli sarà trasmessa in diretta su diversi canali televisivi e piattaforme di streaming, con inizio alle 21 presso lo stadio Estadi Olímpic Lluís Companys. In particolare su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity.