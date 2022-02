Ultime Notizie » Alternativa Rojadirecta » Calcio in TV: Barcellona-Napoli Streaming Porto-Lazio Gratis, dove vederle Oggi? Stasera Atalanta-Olympiacos

Dove vedere le partite di calcio in tv Barcellona-Napoli, Atalanta-Olympiacos e Porto-Lazio, di UEFA Europa League, di oggi giovedì 17 febbraio 2022. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

Barcellona e Napoli si affronteranno alle 18:45 al Camp Nou per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, e sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Quindi non ci sarà la visione in chiaro del match.

A dirigere la sfida tra il Barcellona di Xavi e il Napoli di Luciano Spalletti sarà Istvan Kovacs. Il fischietto rumeno, che avrà come assistenti i connazionali Vasile Florin Marinescu e Ovidiu Artene e al Var il tedesco Bastian Dankert, ha arbitrato Irlanda del Nord-Italia dello scorso novembre e ha già incrociato gli azzurri: nel 2019, infatti, diresse il match valido per la fase a gironi di Champions contro il Genk, terminato poi 0-0.

Alle 21:00 ora italiana sarà la volta di Porto-Lazio in streaming tv su Dazn, Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Alla stessa ora si potrà vedere Atalanta-Olympiacos trasmessa sempre in streaming su Dazn, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 253 Satellite). La partita di Bergamo sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale.