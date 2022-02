Ultime Notizie » Turismo spaziale » Come prenotare un Viaggio nello Spazio per soli 450 mila dollari

Virgin Galactic ha aperto le porte a chiunque voglia viaggiare nello spazio con le proprie navi, per compiere un breve ma intenso percorso spaziale.

La società ha appena annunciato che presto metterà in vendita al pubblico i biglietti per il turismo spaziale al prezzo di $ 450.000.

Per prenotare il viaggio devi pagare l’ingresso di $ 150.000, e poi, poco prima del volo, i restanti $ 300.000. Non c’è ancora una data precisa per la vendita, ma tutto indica che l’apertura del negozio online è a giorni di distanza.

Finora solo una persona ha viaggiato con l’aereo Virgin Galactic, il suo fondatore, Richard Branson, dal momento che il piano di inviare tre membri dell’Aeronautica Militare Italiana nel 2021 è stato annullato a causa di un guasto in Unity 23.

Il fatto che la vendita dei biglietti non inizi più significa che i voli avranno luogo immediatamente.

Ci sono già circa 600 clienti che hanno effettuato le loro prenotazioni per $ 250.000 negli ultimi anni, quindi dovrai aspettare in fila.

Vogliono raggiungere le 1000 prenotazioni prima di iniziare a volare, quindi se quel numero non viene raggiunto, ci vorrà ancora più tempo per realizzare il viaggio dei nostri sogni.

Logicamente, per via del prezzo, al momento solo pochi potranno godere di una cosa del genere, ma sicuramente tra circa 10 anni sarà molto più economico, alla portata di tutti coloro che sognano di vedere la Terra da qualcosa di più lontano.

I veicoli spaziali raggiungeranno un’altezza di quasi 15 chilometri, sotto l’ala del White Knight Two, un aereo che rilascerà il veicolo quando arriverà il momento di salire fino a 80 chilometri, a quel punto i passeggeri potranno galleggiare per pochi minuti godendosi il paesaggio.

Link per le prenotazioni: clicca qui.