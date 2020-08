Dove vedere le partite di calcio in tv Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea tutte le altre di oggi sabato 8 agosto 2020 con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre).

21:00 Diretta Barcellona-Napoli (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

Arbitro Cakir. Barcellona Napoli si affrontano al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All’andata, disputata prima dello stop per il Covid-19, un ottimo Napoli è riuscito a conquistare un buon pareggio al San Paolo, 1-1 il finale, e prova a conquistare quella che sarebbe una clamorosa qualificazione ai quarti di finale. Messi e compagni, dal canto loro, puntano a rimanere in gara per la conquista della sesta coppa dalle grandi orecchie della loro storia.

Diretta Barcellona Napoli sui canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con l’app Mediaset Play.

21:00 Diretta Bayern-Chelsea (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Arbitro Hategan. Bayern Monaco Chelsea si affrontano questa sera all’Allianz Arena per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata, giocata prima della pausa per il Covid-19, non ha avuto storia: 0-3 il finale con doppietta di Gnabry e gol di Lewandowski e discorso qualificazione che sembra definitivamente chiuso a favore dei teutonici.

Quest’ultimi proveranno a conquistare la sesta Coppa dei Campioni / Champions League della propria storia.

Diretta Bayern Chelsea sui canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Chievo-Spezia (Semifinale Playoff Serie B) – Dazn.

Tra le partite da vedere domani c’è la semifinale playoff Serie B Frosinone-Pordenone in programma alle 21:00. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

