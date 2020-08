Vignette divertenti di Juve-Lione: bianconeri eliminati dalla Champions.

La Juventus, pur battendo 2-1 il Lione ieri sera a Torino grazie ad una doppietta di CR7, esce dalla Champions League. Una eliminazione che ha fatto arrabbiare tutti, tifosi inclusi. Se pensate alla spesa folle per comprare Cristiano Ronaldo proprio per portare a casa la Coppa dalle Grande Orecchie… e invece il campione portoghese è costretto a uscire agli ottavi dopo ben 10 anni durante i quali ha sempre giocato i quarti vincendo 4 Champions con il Real Madrid. E senza dimenticare che la Juventus è stata eliminata da una squadra francese per la prima volta nella sua storia! Un sacco di ingredienti per alimentare le vignette divertenti e meme che sono espolosi nei social dopo la partita.

Un'immagine esclusiva dell'arbitro mentre fischia i 2 rigori #JuveOL pic.twitter.com/i279G0O9HW — Gli Autogol (@GliAutogol) August 7, 2020

Più o meno così. Spiaze per i ragassi#JuveOL pic.twitter.com/whNKCkEfVy — Er Piotta (@StayBombes) August 8, 2020

CR7 che aspetta di vincere la prima Champions con la Juve#JuveLione #JuveOL pic.twitter.com/DbeBXgm8um — PeppinInter 🖤💙 (@PeppinInter) August 7, 2020

Questa cosa non l’avrei MAI voluta sentire! Eppure, ci siamo riusciti… #JuveOL pic.twitter.com/zHjig6zIH0 — Nino Flash7 (@NonSoloJuve) August 8, 2020

2018: Cristiano Ronaldo segna ed elimina la Juventus.

La Juve lo acquista l'anno dopo. 2019: De Ligt segna ed elimina la Juventus.

La Juve lo acquista l'anno dopo. 2020: Depay segna ed elimina la Juventus.

WELCOME TO JUVENTUS MEMPHIS DEPAY 2020/21#JuveOL #Depay #Juventus pic.twitter.com/EODIetVcuy — CALCIATORI BRUTTI (@CB_Ignoranza) August 7, 2020