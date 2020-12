Dove vedere le partite di calcio in tv Barcellona-Juventus, Lazio-Bruges e tutte le altre di oggi maredì 8 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite in live streaming e diretta tv.

15:00 Diretta Cremonese-Brescia (Serie B) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

17:00 Pisa-Ascoli (Serie B) – DAZN.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:55 Diretta Lazio-Bruges (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

La Lazio di Simone Inzaghi sfida il Bruges di Philippe Clement nella 6ª e ultima giornata del Gruppo F di Champions League. Ai biancocelesti serve una vittoria o un pareggio per staccare il biglietto per gli ottavi di finale del torneo. Attualmente i capitolini sono secondi in classifica con 9 punti dietro alla capolista Borussia Dortmund, che con 10 punti si è già assicurata il passaggio del turno.

Diretta Lazio Bruges con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

18:55 Zenit-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite).

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Barcellona-Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite), in chiaro su Canale 5.

La Juventus si gioca il primo posto nel girone G di Champions League nella partita sulla carta più complicata del gruppo: la trasferta contro il Barcellona di Ronald Koeman, capolista del gruppo in virtù della vittoria nello scontro diretto all’andata a Torino. Sarà la sfida tra blaugrana e bianconeri, ma anche, se non soprattutto, quella tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo: i due si ritrovano per la prima volta da quando il portoghese ha lasciato il Real Madrid per trasferirsi alla Juventus.

Diretta Barcellona Juventus con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo

PC. La partita sarà trasmessae quindi insu Mediaset Play.

21:00 Lipsia-Manchester United (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

21:00 PSG-Basaksehir (Champions League) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Chelsea-Krasnodar (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Rennes-Siviglia (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Dinamo Kiev-Ferencvaros (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

Mercoledì 9 Dicembre.

01:30 Libertad-Palmeiras (Copa Libertadores) – DAZN

01:30 Velez Sarsfield-Universidad Catolica (Copa Sudamericana) – DAZN.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in Italia il link a Rojadirecta è illegale.

Anticipazioni partite Live Streaming ufficiale da vedere.

Tra le partite da vedere domani evidenziamo le partite delle italiane impegnate nell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League: alle 18:55 Ajax-Atalanta e alle 21:00 Inter-Shakhtar. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.