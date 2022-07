Ultime Notizie » Adesivi WhatsApp » WhatsApp: come trasferire gli Adesivi Sticker su WhatsApp Plus

Non vuoi perderli per tutto il mondo? Ci sono molti che, con l’obiettivo di intrattenere i nostri amici, tendono a salvare e persino a scaricare adesivi WhatsApp per tutti i tipi di occasioni, oltre a foto, video, GIF, tra gli altri.

Ma ci sono anche sticker così divertenti e amati che non vogliamo perdere per nessun motivo. Vuoi trasferire i tuoi adesivi WhatsApp su WhatsApp Plus? Va notato che questo metodo è il più sicuro che puoi fare senza dover installare un’altra app aggiuntiva.

Come trasferire i miei Sticker Adesivi da WhatsApp a WhatsApp Plus

La prima cosa che dobbiamo fare è creare un gruppo WhatsApp dove siamo solo noi. Lì dobbiamo inviare quegli adesivi WhatsApp che vogliamo siano in WhatsApp Plus. Una volta fatto, dovrai eseguire il backup delle tue conversazioni WhatsApp. Ora devi entrare nella memoria interna del tuo cellulare. Per fare ciò, vai su File, Android, Media, WhatsApp e copia le cartelle Media, Backup e Data Base. Mettiamo quei tre file in un’altra cartella che possiamo chiamare WhatsApp2. Ora disinstalla WhatsApp dal tuo smartphone.

A questo punto puoi installare WhatsApp Plus sul tuo telefonino (o qualsiasi altra versione), e proseguire con questi punti:

Torna nella cartella WhatsApp 2 e copia quei file nelle cartelle Android, Media, WhatsApp Plus e incolla tutte e tre le cartelle. Ora completa la registrazione e la verifica su WhatsApp Plus. Quando arrivi alla parte che ha rilevato un backup, devi premere Ripristina. Una volta fatto, vedrai che le tue conversazioni WhatsApp sono state ripristinate in WhatsApp Plus inclusi gli adesivi.

Come fare un backup su WhatsApp

La prima cosa sarà aprire WhatsApp Plus sul tuo cellulare.

Successivamente, vai alle Impostazioni della stessa applicazione.

Lì vai a Chat.

Nell’area inferiore troverai il pulsante ‘Backup’.

Fare clic sul pulsante ‘Salva’.

Si precisa che il backup viene salvato solo sul proprio dispositivo, non è possibile salvarlo su Google Drive poiché non è collegato. Sarai in grado di trovare il backup di WhatsApp Plus nella memoria del tuo dispositivo.

