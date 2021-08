Ultime Notizie » A che ora gioca la Juventus » Barcellona-Juventus Streaming Gratis Trofeo Gamper, dove vederla in Diretta TV

Barcellona Juventus Streaming e Diretta TV. Il Trofeo Gamper 2021 arriva alla sua 55esima edizione: a contendersi il prestigioso trofeo saranno Barcellona di Ronald Koeman, definitivamente orfano di Leo Messi, e la Vecchia Signora del tecnico Massimiliano Allegri.

Si giocherà oggi domenica 8 agosto 2021 alle ore 21:30 italiane presso l’Estadi Johan Cruijff di Barcellona (con ingresso consentito ad un massimo di 3000 spettatori), scelto come palcoscenico del match al posto del Camp Nou (a causa delle normative imposte dall’emergenza Covid). Scopri dove vedere Barcellona Juventus streaming e diretta tv.

Barcellona Juventus, le probabili formazioni



Barcellona (4-3-3): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, de Jong; Braithwaite, Griezmann, Depay. Allenatore Ronald Koeman.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Dragusin, De Sciglio; Ramsey, Ranocchia, Bentancur; Felix Correia, Cristiano Ronaldo, Kulusevski.

Dove vedere Barcellona Juventus streaming gratis e diretta tv



Allenatore Max Allegri.

Barcellona Juventus in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).