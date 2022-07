TERREMOTO FILIPPINE OGGI (in tempo reale) – Una forte scossa di terremoto oggi, mercoledì 27 luglio 2022, in tempo reale, è accaduta con epicentro nel centro a 11 km ESE di Dolores (nordest dell’isola Luzon) nelle Isole Filippine, ed è stata avvertita per più di 10 secondi anche nella capitale Manila che dista a centinaia di Km dall’epicentro. Secondo l’USGS, la scossa si è verificata a una profondità di soli 10 chilometri.

La scossa di terremoto di magnitudo 7,1 gradi della scala Richter, è avvenuta alle è avvenuta alle ore 02:43:24 italiane (le ore 00:43:24 UTC di oggi mercoledì 27 luglio 2022, ore 8:43 ora locale), e secondo il centro del Cile SHOA (Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina del Cile) non ci sono stati gli estremi per lanciare un allarme tsunami, anche se l’Agenzia Meteorologica del Giappone (Japan Meteorological Agency) ha comunicato un possibile rischio tsunami per le coste vicino alle Isole Filippine.

Il terremoto di oggi delle Isole Filippine, ha avuto un epicentro a circa 11 km ESE di Dolores.

dell'evento sismico a circa 10 chilometri di profondità nelle 17.598°N 120.809°E.

I primi rapporti diffusi dopo il terremoto di oggi nelle Isole Filippine, parlano di diversi edifici e abitazioni private con gravi danni strutturali. Durante gli ultimi minuti sono inoltre registrati nuovi terremoti che hanno raggiunto magnitudo fino a 6,0 gradi della scala Richter. Siamo comunque in attesa di ulteriori ultime notizie per darvi tutti gli aggiornamenti sulla situazione.

More photos of post-earthquake Vigan being circulated via Messenger. Images are forwarded many times it's difficult to name a taker, except ctto.

But can confirm: those streets are Vigan's.

Agannad tayo, kakabsat! Please be alert and be ready for any aftershocks!#EarthquakePH pic.twitter.com/hX5Guja3G8

— Ash Presto 💜 (@sosyolohija) July 27, 2022