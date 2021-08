Ultime Notizie » Barcellona » Leo Messi non continuerà con il Barcellona

Clamoroso! Il giocatore argentino e stella del Barcellona Leo Messi non continuerà ad essere legato al club. Lo ha ufficializzato la società blaugrana su Twitter, confermando che la trattativa per il rinnovo è saltata e attribuendo la colpa ai regolamenti della Liga. “Nonostante l’accordo raggiunto e la chiara intenzione delle parti di firmare un nuovo contratto, questo non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamenti Liga)”.

Per questo motivo, spiega il comunicato, “Lionel Messi non continuerà ad essere legato all’FC Barcelona.

Le due parti sono profondamente dispiaciute che i desideri sia del giocatore che del club non possano essere finalmente esauditi”. Poi il Barcellona ha poi twittato un video ringraziando Messi:

Il fuoriclasse argentino saluta dopo 21 anni in cui ha vinto tutto. Ora sul mercato può scatenarsi un terremoto.