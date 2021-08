Ultime Notizie » Criptovaluta » A 16 anni crea la sua criptovaluta: Y Coin per promuovere l’uguaglianza

Un giovane imprenditore lancia una criptovaluta che dovrebbe distinguersi per un modo di gestione più democratico, rispetto alle valute virtuali già esistenti.

La prima attività avviata da Youssof Altoukhi, che ora ha 16 anni, è stata la vendita di custodie per telefoni che ha creato lui stesso grazie a una stampante 3D che gli è stata data quando studiava alle elementari. Inizialmente, il giovane, cresciuto a Londra, realizzava le copertine per i suoi amici, ma in seguito creò un sito web per prendere ordini. L’attività non ha generato grandi entrate, ma si è rivelata un’esperienza utile.

Altoukhi si è poi dilettato nella rivendita di scarpe e abbigliamento e la pubblicità su Google Maps ha contribuito a rendere la sua attività più efficace. Ci ha lavorato per poco più di un anno, ma poi si è reso conto che per lui era difficile abbinarlo a corsi e altre attività e, all’età di 10 anni, ha deciso di iniziare a investire in borsa.

Studiando l’argomento, il giovane uomo d’affari ha prestato attenzione al mercato delle criptovalute e nel 2017 ha investito i suoi soldi in alcune di esse, mentre un anno dopo ha acquistato diverse attrezzature per allestirvi le criptovalute.

Creazione di Y Coin

Gli investimenti nel mercato delle criptovalute gli hanno portato denaro, ma Altoukhi non era soddisfatto del modo in cui vengono gestite le valute virtuali. In dettaglio, se una persona ha un milione di token di gestione, il suo voto può superare 100 persone con 1.000 token. In questo modo, un investitore medio ha poca o nessuna influenza nel processo decisionale.

Il giovane pensava che il cambiamento nel sistema potesse attirare nuovi investitori e decise di assumere un team per sviluppare la propria criptovaluta, la Y Coin. Forbes sottolinea che la comparsa della “Y Coin”, che consente trasferimenti e pagamenti, dovrebbe creare una community in cui ogni voce ha lo stesso peso, indipendentemente dal numero di token posseduti.

L’applicazione “Y Hub” dovrebbe essere lanciata su iOS e Android alla fine di settembre, insieme alla sua versione desktop. Ti permetterà di effettuare trasferimenti senza commissioni e ricevere una Y Coin aggiuntiva per la visualizzazione degli annunci.

Fonte: https://ycoin.co.uk.