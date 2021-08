Ultime Notizie » Amichevole Inter » DIRETTA TV: Milan-Real Madrid Streaming Barcellona-Juventus Gratis, dove vederle? Oggi Napoli-Ascoli e Parma-Inter

Dove vedere le partite di calcio in tv: Milan-Real Madrid, Barcellona-Juventus, Napoli-Ascoli, Parma-Inter e tutte le altre di oggi domenica 8 agosto 2021. E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

14:30 Fulham-Middlesbrough (Championship) – Dazn

17:00 Metz-Lille (Ligue 1) – Sky Sport Football

17:30 Napoli-Ascoli (Amichevole) – Canale 8

18:00 Barcellona-Juventus Women (Trofeo Gamper Femminile) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

18:00 Az-Torino (Amichevole) – Torino Channel

18:30 Diretta Milan-Real Madrid (Amichevole) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti sfida in amichevole in Austria il Milan di Stefano Pioli. Per il tecnico dei Blancos, ex rossonero sia come giocatore che come allenatore, una vera e propria sfida amarcord.

Diretta Milan Real Madrid sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

19:00 Parma-Inter (Amichevole) – Sky Sport (Canale 252 Satellite)

20:45 Montpellier-Marsiglia (Ligue 1) – Sky Sport Football

21:30 Diretta Barcellona-Juventus (Trofeo Gamper) – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Barcellona e Juventus si sfidano nel 55° Trofeo Gamper.

I blaugrana guidati da Ronald Koeman, definitivamente orfani di Leo Messi , ospitano la formazione bianconera allenata da Massimiliano Allegri. La partita non si giocherà al Camp Nou: a causa delle normative imposte dall’emergenza Covid si giocherà all’Estadi Johan Cruijff con ingresso consentito ad un massimo di 3000 spettatori.

Diretta Barcellona Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.