Ultime Notizie » A che ora gioca il Milan » Milan-Real Madrid Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Milan Real Madrid Streaming e Diretta TV. L’amichevole di lusso tra il Milan di Stefano Pioli e il Real Madrid di Carletto Ancelotti, si giocherà oggi domenica 8 agosto 2021 al Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le ore 18:30 italiane. Scopri dove vedere Milan Real Madrid streaming e diretta tv.

Milan Real Madrid, le probabili formazioni



Per il tecnico dei Blancos, ex rossonero sia come giocatore che come allenatore, una vera e propria sfida amarcord.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Pobega, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Rebic; Rafael Leão. Allenatore Stefano Pioli.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Eder Militão, Alaba, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo.

Dove vedere Milan Real Madrid streaming gratis e diretta tv



Allenatore Carlo Ancelotti.

Milan Real Madrid in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà affidata ad Andrea Marinozzi.

Streaming gratis online per gli abbonati mediante SkyGo (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con NOW, il servizio live streaming e on demand di Sky.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui).