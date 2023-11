Ultime Notizie » bologna » ⚽ Bologna-Lazio Streaming Gratis TV, dove vedere Diretta Serie A Oggi 3 Novembre 2023

Dove vedere Bologna-Lazio streaming gratis e in tv. La giornata undici del campionato di calcio di Serie A vede il Bologna di Thiago Motta (ottavo con 15 punti) affrontare la Lazio di Maurizio Sarri (settimo a 16 punti) al Dall’Ara. La Lazio arriva alla partita dopo tre vittorie consecutive e il Bologna ha raggiunto una serie positiva di dieci partite dopo la vittoria contro il Verona in Coppa Italia. Una vittoria stasera porterebbe il Bologna a 18 punti, lo stesso punteggio del Napoli. L’attenzione è sul capitano laziale Ciro Immobile che potrebbe raggiungere il traguardo dei 200 gol con la Lazio se segnasse un gol in questa partita.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi venerdì 3 novembre 2023. Scopri le formazioni e dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming.

Bologna-Lazio in TV, che canale?



Bologna-Lazio diretta tv con DAZN e sui canali digitali di Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l’app DAZN disponibile sul decoder Sky Q. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’app ufficiale di Dazn su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Ciro Immobile ha segnato nove gol in Serie A contro il Bologna. Ha fatto almeno 10 reti contro cinque squadre diverse. Se riuscirà a farlo contro un’altra squadra, diventerà il terzo giocatore a segnare doppia cifra contro sei o più squadre nel campionato italiano. I giocatori che l’hanno fatto prima di lui sono Francesco Totti e Antonio Di Natale.

Bologna-Lazio Streaming Live: ultime notizie formazioni

Thiago Motta ha convocato 23 giocatori per la partita contro la Lazio. Lucumi e Beukema sono tornati disponibili. Ciro Immobile sarà titolare nell’attacco per la Lazio, mentre Patric sostituirà Casale in difesa. Rovella e Guendouzi giocheranno a centrocampo.

⚽ Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore Thiago Motta. A disposizione in panchina: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi,Corazza, Kristiansen, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Van Hooijdonk. Indisponibili: De Silvestri, El Azzouzi, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis AAlberto; Felipe Andersom Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Vecino, Cataldi, Kamada, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro.

Indisponibili: Casale. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: La Penna (Roma).

Joshua Zirkzee ha segnato tre gol in 10 partite in questa stagione, superando il suo record personale di due gol segnati nella scorsa stagione. È anche il giocatore del Bologna che ha creato il maggior numero di occasioni per i suoi compagni, colpito più volte lo specchio della porta, toccato più palloni nell’area avversaria e recuperato il possesso del pallone più frequentemente nell’ultimo terzo del campo in questa competizione.

Bologna-Lazio Streaming Gratis in italiano



Bologna-Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN e SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Bologna-Lazio su richiesta. Infine abbiamo NOW è un servizio di streaming offerto da Sky (a pagamento) che consente agli utenti di guardare le partite di Serie A in diretta e on demand. L’accesso alle partite è disponibile per coloro che acquistano il Pass Sport.



Alternative Bologna-Lazio Live Streaming da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare la partita Bologna-Lazio. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come FlashScore, Corriere dello Sport e/o TuttoSport.