Mondiali Qatar 2022: Per Google la Finale è Brasile-Francia, ma è un errore

Il motore di ricerca Google ha erroneamente mostrato le squadre che, secondo le sue previsioni, giocherebbero la finale dei Mondiali del Qatar 2022, che inizieranno il 20 novembre prossimo.

Facendo una query inserendo la frase in spagnolo “estadio lusail eventos” (“Eventi stadio Lusail”, il motore di ricerca, tra le risposte, mostrava un calendario con tutte le partite dei Mondiali che si giocheranno in quello stadio, compresa la finale.

Secondo Google le squadre che si sarebbero incontrate nell’ultimo e decisivo match del torneo sarebbero

Successivamente, Google ha corretto l’errore e adesso, facendo una query identica, mostra lo stesso calendario, ma la ‘Canarinha’ e la squadra francese non compaiono più come le squadre che si affronteranno il 18 dicembre a Lusail per decretare il vincitore della Coppa del Mondo. Ora, per quella data, la programmazione mostra: ‘TBC vs. TBC’, ovvero i finalisti sono ancora sconosciuti.