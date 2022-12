Ultime Notizie » Albiceleste » Messi diventa il capocannoniere nella storia dell’Argentina ai Mondiali

10 minuti fa si, è stato realizzato un nuovo record ai Mondiali di calcio in svolgimento in Qatar. Il capitano argentino Lionel Messi ha superato la soglia delle 1000 partite giocate con la squadra argentina nel match contro l’Australia, e contro l’Olanda

ha segnato il suo decimo gol in un Mondiale con l’. Con il calcio di rigore trasformato al 34esimo nella semifinale contro la Croazia , è diventato il il capocannoniere nella storia dell’Argentina ai Mondiali. Inoltre, per la prima volta nella storia dell’Albiceleste, Messi è colui che ha sempre segnato in tutte le partite giocate (fino adesso) dagli ottavi in poi.